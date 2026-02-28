PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei körperliche Auseinandersetzungen in Greifswald in der Nacht von Freitag zu Samstag

LK VG - Greifswald (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23:54 und 01:42 Uhr wurde die Polizei über zwei körperliche Auseinandersetzungen in der Greifswalder Innenstadt informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es jeweils zu Angriffen durch zwei männliche, bislang unbekannte Täter.

Der erste Tatort befand sich auf dem August-Bebel-Platz, wo ein Geschädigter durch die Angreifer Verletzungen im Gesichtsbereich erlitt. Der männliche deutsche Geschädigte musste medizinisch durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Beim zweiten Vorfall wurde ein weiterer männlicher deutscher Geschädigter in der Langen Straße ebenfalls von zwei Tätern geschlagen und getreten.

Die Polizei leitete in beiden Fällen umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die bislang jedoch nicht zum Ergreifen der Tatverdächtigen geführt haben.

Die Täter wurden jeweils als dunkel gekleidet, zwischen 18 und 25 Jahre alt mit sportlicher Statur beschrieben. Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Taten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Björn Ritzmann
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

