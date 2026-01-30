Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: Zollfahnder durchsuchen Shisha-Läden und Wohnungen in Leipzig

4 Dokumente

Dresden, Leipzig (ots)

Wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei durchsuchten Kräfte des Zollfahndungsamtes Dresden mit Unterstützung des Bereitschaftspolizeipräsidiums Leipzig im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig am 28. Januar 2026 insgesamt sieben Objekte und mehrere Fahrzeuge - unter anderem auf der Eisenbahnstraße - in Leipzig.

Die sechs syrischen Beschuldigten stehen im Verdacht, unversteuerten Wasserpfeifentabak, unversteuerte Zigaretten und unversteuerte nicht verkehrsfähige E-Zigaretten/Vapes in ihren Geschäften verkauft zu haben.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen mehr als 100 Beamte im Einsatz waren, wurden insgesamt mindestens 400 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak, mindestens 63.000 Stück unversteuerte Zigaretten, mindestens 66.000 Milliliter unversteuerte Substitute, 2 Kanister Glycerin, mindestens 45.000 Euro Bargeld und elektronische Beweismittel sichergestellt. Zudem wurde ein PKW Mercedes, der mutmaßlich als Tatmittel genutzt wurde, sichergestellt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beläuft sich der Steuerschaden auf mindestens 53.000 Euro. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig sowie des Zollfahndungsamtes Dresden dauern an.

Zusatzinformation:

Seit Juli 2022 sind E-Zigaretten/Vapes in Deutschland steuerpflichtig. Die Tabaksteuer beträgt seit dem 01.01.2026 je Milliliter enthaltenen Liquid 0,32 Euro. Zusätzlich dürfen E-Zigaretten/Vapes nur in den Verkehr gebracht werden, wenn das Volumen von höchstens 2 Milliliter (Nachfüllbehälter 10 Milliliter) und der Nikotingehalt von 20 Milligramm je Milliliter nicht überschritten werden. Der An- und Verkauf unversteuerter und nicht verkehrsfähiger E-Zigaretten/Vapes wird als Steuerhinterziehung verfolgt und stellt zudem einen strafrechtlich relevanten Verstoß gegen das Tabakerzeugnisgesetz dar.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Dresden, übermittelt durch news aktuell