Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Mann auf Fahrbahn stört Verkehr
LK VR - Stralsund (ots)
Am 27.02.2026 gegen 20:30 Uhr erhielt eine Funkstreifenbesatzung den Auftrag, sich zum Bereich des Tierparks Stralsund zu begeben. Ein Hinweisgeber hatte gemeldet, dass sich eine männliche Person auf der Fahrbahn des Grünhufer Bogens aufhalten soll und in den Verkehr eingreift. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 24-jährigen Mann, der bereits polizeilich bekannt ist. Dieser zeigte sich zunächst aufgebracht, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte beruhigt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Mann kurzzeitig auf der Fahrbahn aufgehalten, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer konkret zu gefährden oder zu behindern. Der Mann lehnte angebotene Hilfe durch die Beamten ab. Da er zeitlich und örtlich orientiert war, wurde er aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nach. Die Einsatzkräfte verblieben noch kurze Zeit vor Ort. Weitere polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich.
Rückfragen bitte an:
Björn Ritzmann
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell