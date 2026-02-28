PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann auf Fahrbahn stört Verkehr

LK VR - Stralsund (ots)

Am 27.02.2026 gegen 20:30 Uhr erhielt eine Funkstreifenbesatzung den Auftrag, sich zum Bereich des Tierparks Stralsund zu begeben. Ein Hinweisgeber hatte gemeldet, dass sich eine männliche Person auf der Fahrbahn des Grünhufer Bogens aufhalten soll und in den Verkehr eingreift. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 24-jährigen Mann, der bereits polizeilich bekannt ist. Dieser zeigte sich zunächst aufgebracht, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte beruhigt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Mann kurzzeitig auf der Fahrbahn aufgehalten, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer konkret zu gefährden oder zu behindern. Der Mann lehnte angebotene Hilfe durch die Beamten ab. Da er zeitlich und örtlich orientiert war, wurde er aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nach. Die Einsatzkräfte verblieben noch kurze Zeit vor Ort. Weitere polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Björn Ritzmann
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 03:28

    POL-NB: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs - Strafverfahren eingeleitet

    LK VR - Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 28.02.2026 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei in Ribnitz-Damgarten auf einen auffälligen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher bereits vorher in Erscheinung getreten war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 00:29

    POL-NB: Brand in Wohnung - technischer Defekt an Waschmaschine

    LK VG - Wolgast (ots) - Am 27.02.2026 gegen 20:15 Uhr kam es in der Greifswalder Straße in Wolgast zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines gemeldeten Brandes in einer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen war es im Bereich einer Waschmaschine zu einer technischen Störung gekommen, die in der Folge einen Brand verursachte. Die Feuerwehr konnte das ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 22:46

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

    LK MSE - Malchin (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K38 zwischen Stavenhagen und Pribbenow ist am Abend des 27.02.2026 ein 53-jähriger deutscher Fußgänger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um ca. 18:15 Uhr ein 49-jähriger deutscher PKW-Fahrer die Strecke aus Pribbenow kommend in Richtung Stavenhagen. An der Unfallstelle streifte der PKW Fahrer den auf der Fahrbahn befindlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren