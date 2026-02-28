Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Wohnung - technischer Defekt an Waschmaschine

LK VG - Wolgast (ots)

Am 27.02.2026 gegen 20:15 Uhr kam es in der Greifswalder Straße in Wolgast zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines gemeldeten Brandes in einer Wohnung.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es im Bereich einer Waschmaschine zu einer technischen Störung gekommen, die in der Folge einen Brand verursachte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Personen wurden bei dem Ereignis nicht verletzt. Durch das Feuer entstanden Sachschäden an der Waschmaschine sowie an weiteren Einrichtungsgegenständen.

Nach aktuellem Stand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der Einsatz konnte nach Abschluss der Maßnahmen beendet werden.

