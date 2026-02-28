Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Brand in Wohnung - technischer Defekt an Waschmaschine
LK VG - Wolgast (ots)
Am 27.02.2026 gegen 20:15 Uhr kam es in der Greifswalder Straße in Wolgast zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines gemeldeten Brandes in einer Wohnung.
Nach bisherigen Erkenntnissen war es im Bereich einer Waschmaschine zu einer technischen Störung gekommen, die in der Folge einen Brand verursachte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.
Personen wurden bei dem Ereignis nicht verletzt. Durch das Feuer entstanden Sachschäden an der Waschmaschine sowie an weiteren Einrichtungsgegenständen.
Nach aktuellem Stand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der Einsatz konnte nach Abschluss der Maßnahmen beendet werden.
Rückfragen bitte an:
Björn Ritzmann
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell