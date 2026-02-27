Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten
LK MSE - Malchin (ots)
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K38 zwischen Stavenhagen und Pribbenow ist am Abend des 27.02.2026 ein 53-jähriger deutscher Fußgänger schwer verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um ca. 18:15 Uhr ein 49-jähriger deutscher PKW-Fahrer die Strecke aus Pribbenow kommend in Richtung Stavenhagen. An der Unfallstelle streifte der PKW Fahrer den auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger. Der Fußgänger erlitt durch den Aufprall und darauffolgenden Sturz schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Demmin gebracht.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300EUR geschätzt.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
