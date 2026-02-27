PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierte Männer skandieren Parolen

Stralsund (ots)

Am gestrigen Donnerstag (26. Februar 2026) wurde die Stralsunder Polizei gegen 14:30 Uhr zum Nikolaikirchhof gerufen. Offenbar verursachten hier mehrere Personen Lärm und skandierten verfassungsfeindliche Parolen.

Der Sachverhalt bestätigte sich. Es konnte ein augenscheinlich alkoholisierter 32-jähriger Deutscher festgestellt werden, der zugab, einen verfassungsfeindlichen Gruß sowie eine verfassungsfeindliche Parole getätigt zu haben. Eine freiwillige Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 1,95 Promille.

Ein weiterer Mann, ein 45-jähriger Deutscher, soll ebenfalls verfassungsfeindliche Parolen skandiert haben. Bei ihm wurde ein Atemalkohol von 3,00 Promille gemessen.

Gegen die beiden Männer ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort erhielten alle anwesenden Personen einen Platzverweis, welchem sie nachkamen.

Bei der Überprüfung der Personalien konnte festgestellt werden, dass auf eine ebenfalls anwesende Person ein Haftbefehl vorliegt. Der 37-jährige Deutsche hatte sich bereits wegbegeben, konnte aber in der Ossenreyerstraße festgestellt werden. Auch er war alkoholisiert, pustete 1,65 Promille. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 10:27

    POL-NB: Unbekannte Täter erlangen durch Anlagenbetrug in zwei Fällen über 45.000 Euro

    Landkreis V-R (ots) - Im Verlauf dieser Woche kam es in der Polizeiinspektion Stralsund zu zwei großen Betrugsfällen. Am Dienstag, dem 24. Februar 2026, meldet sich ein 66-Jähriger Deutscher aus der Umgebung von Ribnitz-Damgarten bei der Polizei. Der Mann ist im August letzten Jahres auf Werbung zur Geldanlage für Kryptowährung gestoßen und dann auf die ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:34

    POL-NB: Autofahrerin hat Wildunfall mit einem Hirsch

    Greifswald (ots) - Heute Morgen (27.02.26, ca. 06:00 Uhr) befuhr eine 46-jährige Autofahrerin mit ihrem Seat die B105 aus Richtung Hinrichshagen kommend in Richtung Neuenkirchen. Knapp 200 Meter vor der Abfahrt Wackerow liefen unvermittelt zwei Hirsche auf die Fahrbahn. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte die 46-jährige Deutsche den Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht mehr verhindern. Die Fahrerin wurde bei dem ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:19

    POL-NB: 51-Jähriger bei Arbeitsunfall in Marlow schwerverletzt

    Marlow (ots) - Am gestrigen Donnerstag (26. Februar 2026) ereignete sich gegen 12 Uhr in Marlow ein Arbeitsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fiel ein 51-jähriger Deutscher bei Arbeiten von einem Dach. Hierbei zog er sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann umgehend in ein Krankenhaus. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren