Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Polizeistation mit neuer Erreichbarkeit
Mirow (ots)
Die Polizeistation in Mirow ist ab sofort unter einer neuen Telefonnummer zu erreichen. Unter der 039833 / 262474 können Bürger die Polizeistation grundsätzlich in der Zeit von montags bis freitags zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr erreichen.
Außerhalb dieser Zeiten ist das Polizeihauptrevier Neustrelitz für die Region täglich 24 Stunden unter der Nummer 03981 / 2580 erreichbar.
In Notfällen bitte die 110 wählen.
Rückfragen bitte an:
Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell