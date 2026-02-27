PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten und Fahren ohne Fahrerlaubnis

LK MSE - Malchin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Faulenrost ist am 27.02.2026 ein 29-jähriger deutscher Fahrer eines PKWs schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer gegen 16:30 Uhr die Ortschaft in Richtung L202. Auf gerader Strecke kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Am PKW und der Laterne entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500EUR. Der PKW musste abgeschleppt werden. Durch den Aufprall erlitt der 29-Jährige schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor, der durch Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden konnte.

Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Björn Ritzmann
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

