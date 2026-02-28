Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrer eines E-Scooter unter Drogen- und Alkoholeinfluss Pasewalk gestellt (LK V-G)

Pasewalk (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierten die Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk gegen 09:30 Uhr den Fahrer eines E-Scooters, welcher im Bereich der Robert-Koch-Straße unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung beim 20-jährigen deutscher Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Aus diesem Grund erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell