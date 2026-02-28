Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Fahrer eines E-Scooter unter Drogen- und Alkoholeinfluss Pasewalk gestellt (LK V-G)
Pasewalk (ots)
Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierten die Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk gegen 09:30 Uhr den Fahrer eines E-Scooters, welcher im Bereich der Robert-Koch-Straße unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung beim 20-jährigen deutscher Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Aus diesem Grund erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.
Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell