POL-SU: 75-jähriger Autofahrer nach Kollision mit Streifenwagen schwer verletzt in Klinik

Troisdorf (ots)

Heute Nacht (30. August) kam es gegen 04:45 Uhr auf der Kreuzung vor der Polizeiwache in Troisdorf (Poststraße/Blücherstraße/Willy-Brandt-Ring/Wilhelmstraße) zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens, bei dem ein 75-jähriger Autofahrer aus Troisdorf schwer verletzt wurde. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Zwei Polizistinnen (37 und 42 Jahre alt), die im Streifenwagen saßen, erlitten leichte Verletzungen und kamen ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus.

Polizisten der Kölner Polizei übernahmen die Unfallaufnahme, um Neutralität zu gewährleisten. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar:

Der 75-Jährige wartete mit seinem VW Polo an einer roten Ampel in der Blücherstraße. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete, wollte er in die Kreuzung einfahren, hielt jedoch nach eigenen Angaben an, weil er einen Streifenwagen mit Blaulicht und Sondersignal (Martinshorn) aus Richtung Poststraße herannahen sah. Die Beamten waren auf dem Weg zu einer gemeldeten Schlägerei. Nachdem der erste Streifenwagen die Kreuzung passiert hatte, fuhr der Mann an. Dabei kollidierte er mit einem zweiten Streifenwagen, der ebenfalls aus Richtung der Polizeiwache zur Schlägerei unterwegs war. Die 42-jährige Fahrerin des Mercedes Vito versuchte noch, über die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro entstanden war, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wird das Verkehrskommissariat der Polizei Bonn führen. (Bi)

