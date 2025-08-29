PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Plötzlicher Starkregen - Zwei Motorrollerfahrer gestürzt

Hennef/Eitorf (ots)

Donnerstagmittag (28. August) sorgte plötzlicher Starkregen für rutschige Straßen. Die sogenannte "Sommerglätte" entsteht, wenn Regen nach langer Trockenheit Staub und Pollen zu einem Schmierfilm vermischt.

Auf der Landesstraße 333 (L333) zwischen Hennef-Bülgenauel und Stadtmitte stürzte ein 17-jähriger aus Königswinter mit seinem Peugeotroller in einer Linkskurve. Er rutschte und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei verletzte er sich leicht und kam ins Krankenhaus.

Gleichzeitig wurde die Glätte einer 17-jährigen Schülerin in Eitorf zum Verhängnis. Auf dem Heimweg rutschte ihre Vespa beim Abbiegen in die Kelterser Straße weg. Sie stürzte und erlitt leichte Verletzungen, die der Rettungsdienst vor Ort behandelte.

"Sommerglätte" kann so gefährlich sein wie Schnee. Laut ADAC bieten Reifen bei diesen Bedingungen nur ein Fünftel der Haftung auf trockenem Asphalt. Auch Autos können rutschen.

Daher: Angepasste Geschwindigkeit und gutes Reifenprofil mindern die Unfallgefahr. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 09:29

    POL-SU: Brüderpaar nach Baustellendiebstahl festgenommen

    Niederkassel (ots) - In der Nacht zu Freitag (29. August) meldete ein Zeuge der Polizei gegen 01:00 Uhr einen verdächtigen Pkw an einer Baustelle in Niederkassel/Rheidt. Der verdächtige Wagen war bereits weggefahren, konnte aber in der Löwenburgstraße von der Polizei gestoppt werden. Im Auto saßen zwei Brüder aus Niederkassel, 23 und 30 Jahre alt. Der Verdacht bestätigte sich schnell: Aus der geöffneten Heckklappe ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:56

    POL-SU: Sachbeschädigung an Schule/Zeugen gesucht

    Sankt Augustin (ots) - Am Mittwochmorgen (27. August) entdeckte der Hausmeister einer Schule in Sankt Augustin-Menden Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien am Gebäude an der Siegstraße. Der Mann verständigte die Polizei und gab an, dass am Vortag gegen 17:00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. Am nächsten Morgen gegen 07:00 Uhr bemerkte er dann an verschiedenen Gebäudetrakten, Türen, Fenstern, Pfeilern und ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:55

    POL-SU: Beifahrerin bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

    Siegburg (ots) - Am Mittwoch (27. August) kam es in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Beifahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 20:05 Uhr fuhr im Ortsteil Schreck ein 70 Jahre alter Troisdorfer mit seinem VW über die Braschosser Straße in Fahrtrichtung Zeithstraße. Er beabsichtigte nach links auf diese abzubiegen und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt eines aus Richtung Siegburg kommenden 28-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren