Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperverletzung in Bergen auf Rügen

Bergen (LK VR) (ots)

Am 01.03.2026 gegen 23:10 Uhr meldeten mehrere Hinweisgeber der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Bereich des Wilhelm-Pieck-Rings in Bergen auf Rügen.

Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Bergen trafen beide Beteiligten am Ereignisort an und trennten diese voneinander. Ein 45-jähriger deutscher Mann wies erhebliche Gesichtsverletzungen auf. Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen, eine medizinische Behandlung lehnte der Geschädigte jedoch ab.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 30-jähriger deutscher Tatverdächtiger den Geschädigten mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festgehalten haben. Der Tatverdächtige gab an, aus Notwehr gehandelt zu haben. Nach seiner Darstellung habe der 45-Jährige zuvor einen glasähnlichen Gegenstand aus der Hosentasche gezogen, woraufhin es zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung auf. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell