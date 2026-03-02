Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrer mit über 1,9 Promille auf der B109 von Greifswalder Polizei gestoppt

Greifswald (ots)

Am 01.03.2026 gegen 03:45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der B109 zwischen Greifswald und Hanshagen ein Pkw Opel auf, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu stoppen und eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Fahrzeugführer offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 1,92 Promille und bestätigte damit die Wahrnehmungen der Beamten. Der Fahrzeugführer war somit absolut fahruntüchtig, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Im weiteren Verlauf wurde bei dem 38-jährigen Deutschen eine Blutprobenentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 38-jährigen Mann aus Vorpommern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell