PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrer mit über 1,9 Promille auf der B109 von Greifswalder Polizei gestoppt

Greifswald (ots)

Am 01.03.2026 gegen 03:45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der B109 zwischen Greifswald und Hanshagen ein Pkw Opel auf, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu stoppen und eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Fahrzeugführer offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 1,92 Promille und bestätigte damit die Wahrnehmungen der Beamten. Der Fahrzeugführer war somit absolut fahruntüchtig, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Im weiteren Verlauf wurde bei dem 38-jährigen Deutschen eine Blutprobenentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 38-jährigen Mann aus Vorpommern.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 02:55

    POL-NB: Gefährliche Körperverletzung in Neubrandenburg

    Neubrandenburg (LK MSE) (ots) - In der Nacht zum 02.03.2026 gegen 00:40 Uhr kam es im Neubrandenburger Stadtteil Datzeberg zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Frauen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten eine 21-jährige Wohnungsinhaberin und ihre 19-jährige Besucherin zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte die ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 02:18

    POL-NB: Körperverletzung in Bergen auf Rügen

    Bergen (LK VR) (ots) - Am 01.03.2026 gegen 23:10 Uhr meldeten mehrere Hinweisgeber der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Bereich des Wilhelm-Pieck-Rings in Bergen auf Rügen. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Bergen trafen beide Beteiligten am Ereignisort an und trennten diese voneinander. Ein 45-jähriger deutscher Mann wies erhebliche Gesichtsverletzungen auf. Ein ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 01:27

    POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Wolgast

    Wolgast (LK VG) (ots) - Am 01.03.2026 gegen 23:11 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Feuer im Bereich des Kleingartenvereins Paschenberg in Wolgast gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Wolgast wurde eine Gartenlaube im Vollbrand festgestellt. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Durch das Feuer wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren