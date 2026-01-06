Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizeibeamtin bei Verkehrskontrolle verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Freitagabend (2. Januar 2026) gegen 20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Hafelsstraße würden Personen mit ihren Fahrzeugen "driften". Vor Ort wurden zwei Männer und eine Frau angetroffen und deren Ausweise kontrolliert. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass die an dem Fahrzeug des 20-jährigen Beschuldigten angebrachten Kennzeichen wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben worden waren.

Der Beschuldigte stieg unvermittelt in sein Fahrzeug, um von der Örtlichkeit zu fliehen. Eine 24-jährige Polizeibeamtin wollte dies verhindern, indem sie sich in das Fahrzeug beugte und versuchte den Zündschlüssel zu ziehen, was ihr nicht gelang. Der Beschuldigte fuhr los, beschleunigte und schleifte die Beamtin mehrere Meter mit. Sie stürzte schließlich aus dem Fahrzeug und zog sich Kopfverletzungen zu. Der Beschuldigte setzte seine Flucht fort. Nach Fahndungsmaßnahmen konnte er schließlich am Montag (5. Januar 2026) festgenommen werden. Am Dienstag, den 6. Januar 2026, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Krefeld vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Es wird unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Von weiteren Anfragen bitten wir wegen der laufenden Ermittlungen derzeit abzusehen.

(7)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell