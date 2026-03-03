Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrer stößt beim Einfahren auf Parkplatz mit Schranke und Radfahrerin zusammen

Greifswald (ots)

Am Montagmorgen (02.03.2026, gegen 10:00 Uhr) wollte ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki von der Fleischmannstraße auf den Parkplatz der Universitätsmedizin Greifswald fahren. Zunächst hielt er vor der dortigen Schranke an, um eine Parkkarte zu ziehen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahm der 67-Jährige dabei offenbar den Fuß von der Bremse seines Fahrzeugs mit Automatikgetriebe, wodurch der Wagen anrollte. In der Folge durchbrach der PKW die Schranke und kollidierte mit einer 81-jährigen Radfahrerin, die hinter der Schranke auf dem Parkplatz fuhr.

Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 67-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 6.500 Euro.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell