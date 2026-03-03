Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer sorgt für Polizeieinsatz an Kreuzung

Neubrandenburg (ots)

Bei einer allgemeinen Geschwindigkeitsmessung im Bereich des Verdirings an der Bundesstraße 192 ist Polizeibeamten gestern gegen 13:30 Uhr ein Motorradfahrer aufgefallen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Penzlin in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Die Beamten setzten sich in den Wagen und nahmen die Verfolgung des Zweiradfahrers auf, wobei sie mit Blaulicht und Sirene auf sich aufmerksam machten. Der Motorradfahrer flüchtete vor der Polizei teils im Zickzack zwischen anderen Autos hindurch bis auf Höhe der Ampelkreuzung Rostocker Straße / Brodaer Straße. Dort blieb er wegen der roten Ampel stehen, die Polizisten setzten sich mit ihrem Auto vor den Mann.

Der Mann wurde mehrfach lautstark durch einen ausgestiegenen Beamten aufgefordert, seinen Motor auszustellen und seine Maschine auf den Bürgersteig zu schieben. Der Mann ignorierte die Beamten jedoch nicht nur, sondern legte den Gang ein und fuhr an. Einer der Polizisten versuchte, den Motorradfahrer aufzuhalten. Er konnte noch ein Stück fahren, stürzte dann allerdings mit seinem Motorrad.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann uneinsichtig und weigerte sich zunächst, sich auszuweisen. Da er über Schmerzen im Fuß nach dem Sturz klagte, wurde ein Rettungswagen dazu geholt. Eine Behandlung vor Ort lehnte der Mann dann aber ab.

Gegen den 69-jährigen Deutschen wird nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell