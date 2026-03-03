Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 48-jährigem Mann

Bergen auf Rügen (ots)

Seit Sonntag, dem 01. März 2026, 06:00 Uhr wird ein 48-jähriger Mann aus Samstens vermisst. Der Mann benötigt dringend medizinische Hilfe.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://is.gd/4fhgYy.

Wer Angaben zu der Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Bergen unter 03838/8100, im digitalen Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell