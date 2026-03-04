PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 48-Jährigem

Stralsund/Samtens (ots)

Der seit dem 01. März 2026 als vermisst gemeldete 48-Jährige aus Samtens wurde heute wohlbehalten angetroffen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogener Daten gebeten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:00

    POL-NB: Streitigkeiten eskalieren und Mann wird ins Gesicht geschlagen

    Greifswald (ots) - Am 03.03.2026, gegen 16 Uhr, kam es am Bahnhofsvorplatz in Greifswald zu einem Vorfall, bei dem ein 20-jähriger Deutscher einen 60-jährigen Serben ins Gesicht schlug. Der Streit soll begonnen haben, als der 60-Jährige mit seiner Ehefrau spazieren ging und der 20-Jährige mit seinem Fahrrad so dicht an dem Pärchen vorbeifuhr, dass sie beinahe ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:02

    POL-NB: Versuchte Einbruchsdiebstähle in Ferienwohnungen

    Binz/Prora (ots) - In der Zeit von Freitag, dem 27. Februar 2026, gegen 15:00 Uhr, bis zum Montagmorgen, 02. März 2026, kam es in Binz auf Rügen zu insgesamt neun versuchten Einbruchsdiebstählen in Ferienwohnungen. Nach derzeitigem Stand versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Objekt in der Straße Südstrand im Ortsteil Prora einzudringen. In allen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren