POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 48-Jährigem

Greifswald (ots) - Am 03.03.2026, gegen 16 Uhr, kam es am Bahnhofsvorplatz in Greifswald zu einem Vorfall, bei dem ein 20-jähriger Deutscher einen 60-jährigen Serben ins Gesicht schlug. Der Streit soll begonnen haben, als der 60-Jährige mit seiner Ehefrau spazieren ging und der 20-Jährige mit seinem Fahrrad so dicht an dem Pärchen vorbeifuhr, dass sie beinahe ...

