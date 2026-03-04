Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 48-Jährigem
Stralsund/Samtens (ots)
Der seit dem 01. März 2026 als vermisst gemeldete 48-Jährige aus Samtens wurde heute wohlbehalten angetroffen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogener Daten gebeten.
