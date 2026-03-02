Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vorsicht! Taschendiebe

Hückeswagen; Radevormwald; Gummersbach; Bergneustadt (ots)

Ende Februar kam es im Kreisgebiet zu mehreren Taschendiebstählen. Am Freitag (27. Februar) war eine 80-Jährige aus Hückeswagen gegen 11 Uhr in einem Discounter im Graf-Arnold-Platz in Hückeswagen einkaufen. Eine Leinentasche mit ihrem Portemonnaie legte sie in den Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte sie, dass die Leinentasche verschwunden war. In Radevormwald wurde einer 85-jährigen Radevormwalderin die Geldbörse gestohlen. Sie war am Freitag (27. Februar) zwischen 15 und 16 Uhr in mehreren Geschäften in der Schloßmacherstraße. Als sie in einem Geschäft etwas kaufen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus dem Korb an ihrem Rollator fehlte. Einer 83-Jährigen aus Radevormwald wurde die Geldbörse ebenfalls am Freitag beim Einkauf entwendet. Sie hatte ihre Geldbörse in einer offenen Einkaufstasche verstaut, die sie unter ihrem Arm trug. Am Ein-/Ausgang eines Bekleidungsgeschäftes bemerkte sie gegen 13 Uhr eine Bewegung an der Tasche. Ihr Portemonnaie war weg. Sie sah noch eine Frau in ihrer Nähe. Die Unbekannte war etwa 60 bis 65 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß und von osteuropäischem Erscheinungsbild. Die Frau hatte dunkelbraune, mittellange Haare und trug einen weiten dunkelgrünen Mantel. Ein 46-Jähriger aus Reichshof kaufte am Freitag (27. Februar) zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr in einem Discounter in der Beckestraße in Gummersbach ein. Im Lebensmittelmarkt von einem Unbekannten angesprochen, der ihm sehr nahekam. An der Kasse zahlte er mit seinem Mobiltelefon. Erst auf der Arbeit bemerkte er, dass sein Portemonnaie fehlte. Der unbekannte Mann war circa 65 Jahre, etwa 170 cm groß und hatte eine hohe Stirn und kurze, graue Haare. Er trug eine graue Jacke und hatte eine schlanke Figur. Zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr am Freitag (27. Februar) wurde einer 85-Jährigen aus Bergneustadt die Geldbörse gestohlen. Die 85-Jährige war zur Tatzeit in einem Discounter in der Innenstadt einkaufen. Eine 40-jährige Gummersbacherin stellte den Verlust ihrer Geldbörse fest, nachdem sie am Samstag (28. Februar) zwischen 13:30 und 14:20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Stadionstraße in Bergneustadt einkaufen gewesen war. Sie hatte ihre Geldbörse in ihrem Rucksack verstaut. Die Polizei rät, Geldbörsen und Handys in Innentaschen der Kleidung zu verstauen. Diese sind im besten Fall mit einem Reißverschluss gesichert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell