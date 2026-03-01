Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

Wipperfürth (ots)

Am Abend des 27. Februar (Freitag) kam es auf der Sauerlandstraße in Wipperfürth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-Jähriger aus Kierspe leicht verletzt wurde. Der 29-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Sauerlandstraße aus Richtung Ohl in Fahrtrichtung Rönsahl unterwegs. Gegen 19 Uhr kam es dann zur Kollision mit dem Nissan eines 22-Jährigen aus Halver, der von einer Grundstückszufahrt auf die Sauerlandstraße eingefahren war. Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus, sein Kraftrad wurde durch Angehörige abgeholt. Der Nissan wurde abgeschleppt.

