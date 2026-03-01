Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte stehlen Schlüsselbund
Radevormwald (ots)
In eine Wohnung in der Kaiserstraße sind Unbekannte am vergangenen Samstag (28. Februar) eingedrungen. Zwischen 19 Uhr und 21 Uhr hebelten sie die Wohnungstür auf, gelangten in die Räumlichkeiten und stahlen einen Schlüsselbund. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
