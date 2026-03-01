PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte stehlen Schlüsselbund

Radevormwald (ots)

In eine Wohnung in der Kaiserstraße sind Unbekannte am vergangenen Samstag (28. Februar) eingedrungen. Zwischen 19 Uhr und 21 Uhr hebelten sie die Wohnungstür auf, gelangten in die Räumlichkeiten und stahlen einen Schlüsselbund. Die Einbrecher flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 10:20

    POL-GM: Rüttelplatte aus Baucontainer gestohlen

    Radevormwald (ots) - Zwischen dem 26. Februar (Donnerstag), 15 Uhr, und dem 27. Februar, 10 Uhr, haben Unbekannte einen Baustellencontainer in der Käthe-Paulus-Straße aufgebrochen und eine Rüttelplatte gestohlen. Die Diebe entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:00

    POL-GM: Baucontainer in Ründeroth aufgebrochen

    Engelskirchen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26. Februar) haben Unbekannte auf einer Baustelle im Bereich "Buschhausener Straße/Dörrenberger Weg" ihr Unwesen getrieben. Die Kriminellen brachen die Vorhängeschlösser an zwei Containern auf und stahlen Winkelschleifer, Rüttelplatten, Vibrationsstampfer und ein Kern-bohrgerät. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren