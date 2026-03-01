Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rüttelplatte aus Baucontainer gestohlen

Radevormwald (ots)

Zwischen dem 26. Februar (Donnerstag), 15 Uhr, und dem 27. Februar, 10 Uhr, haben Unbekannte einen Baustellencontainer in der Käthe-Paulus-Straße aufgebrochen und eine Rüttelplatte gestohlen. Die Diebe entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell