Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Rüttelplatte aus Baucontainer gestohlen
Radevormwald (ots)
Zwischen dem 26. Februar (Donnerstag), 15 Uhr, und dem 27. Februar, 10 Uhr, haben Unbekannte einen Baustellencontainer in der Käthe-Paulus-Straße aufgebrochen und eine Rüttelplatte gestohlen. Die Diebe entkamen unerkannt.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
