Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rüttelplatte aus Baucontainer gestohlen

Radevormwald (ots)

Zwischen dem 26. Februar (Donnerstag), 15 Uhr, und dem 27. Februar, 10 Uhr, haben Unbekannte einen Baustellencontainer in der Käthe-Paulus-Straße aufgebrochen und eine Rüttelplatte gestohlen. Die Diebe entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

