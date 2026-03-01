Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Gummersbach (ots)

Eine Gaststätte in der Hohler Straße war am Freitag (27. Februar) das Ziel von Einbrechern. Eine Videokamera konnte zwei Personen aufzeichnen, die gegen 1:10 Uhr eine Fensterscheibe der Gaststätte einschlugen. Als die Kriminellen dann versuchten, in die Räumlichkeiten einzusteigen, löste der Alarm aus und die Tatverdächtigen flüchteten von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell