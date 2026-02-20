Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldschmuck gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Dienstag, 17.02.2026, entwendete ein Einbrecher Goldschmuck aus einer Wohnung an der Straße Am Stadion. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr gelangte ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus im Bereich zwischen der Elbeallee und dem Netzeweg. Im Gebäude öffnete er dann eine lediglich ins Schloss gezogene Wohnungstür und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen. Er stahl Goldschmuck und entkam in eine unbekannte Richtung.

Die Polizei rät: Erschweren Sie Einbrechern die Arbeit. Wenn Sie Ihre Tür nur zuziehen, haben Einbrecher oft ein leichtes Spiel. Daher sollten Sie Ihre Wohnungstür immer abschließen, wenn Sie die Wohnung verlassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell