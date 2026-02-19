PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Bremsassistent greift ein: Fahrgast verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Eine Bielefelderin verletzte sich am Mittwoch, 18.02.2026, schwer, als der Bus, in dem sie saß, abrupt abbremste.

Der Busfahrer befuhr gegen 09:00 Uhr den Haller Weg in Fahrtrichtung Artur-Ladebeck-Straße, als ihm ein Fahrradfahrer entgegenkam. Der Busfahrer schätzte den seitlichen Abstand als groß genug ein. Auch der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort. Kurz bevor sie auf gleicher Höhe waren, setzte der Bremsassistent des Busses ein, und führte eine harte Bremsung durch.

In der Folge stürzte die 69-jährige Bielefelderin von ihrem Sitz. Nach einer ersten Versorgung wurde sie von Rettungskräften in ein Krankhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

