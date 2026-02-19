PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Schneller Informationsfluss lässt PKW-Fahrer keine Chance

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Oelde- Herzebrock Clarholz- Einem PKW-Fahrer gelang es am Mittwoch, 18.02.2026, weder die polizeiliche Unfallaufnahme zu verhindern noch die Polizisten zu täuschen.

Die Autobahnpolizeiwache Stukenbrock erhielt gegen 13:45 Uhr von der Polizei aus Rostock, und nicht von dem Unfallfahrer, den Hinweis auf einen Verkehrsunfall auf der BAB 2. Die Beamten aus Rostock hatten die Information von einem Automobilclub mit Pannenhilfe erhalten.

Die Streifenbeamten der Autobahnpolizei trafen auf dem Standstreifen der A 2 in Richtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Oelde und Herzebrock Clarholz, auf einen beschädigten Mini Cooper und dessen Fahrer. Der Mann händigte den Polizisten lediglich den Fahrzeugschein aus und gab seine Personaldaten mündlich an, mit dem Vorwand, seine Papiere vergessen zu haben. Er habe während der Fahrt aufgrund eines Achsbruchs die Kontrolle über den PKW verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen drei Elemente der Schutzplanke gestoßen.

Bei der Überprüfung der mündlichen Angaben stellten die Beamten fest, dass der Fahrer falsche Personaldaten genannt hatte. Er konnte als der 65-jährige Fahrzeughalter aus Bochum identifiziert werden und in seiner Jackentasche der dazu passende Personalausweis aufgefunden werden. Die Recherche ergab, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Der Mini war nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Sachschaden wird auf circa 6000 Euro geschätzt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

