Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Schockanruf - Täterin gesucht

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck- Nach einem Schockanruf am Donnerstag, 26.06.2025, und anschließender Geldübergabe in der Sogemeierstraße bittet die Polizei um Mithilfe bei einer Öffentlichkeitsfahndung.

Gegen 21:15 Uhr erhielt eine Bielefelderin einen Anruf, bei dem der Anrufer vorgab Polizist zu sein und behauptete, dass die Enkeltochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei eine schwangere Frau getötet worden und deshalb sei eine Kaution erforderlich, um die Enkeltochter vor einer Festnahme zu bewahren.

Gegen 22:00 Uhr erschien eine Frau, um das Bargeld abzuholen. Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsansätze sucht die Polizei jetzt mit dem Lichtbild der Geldabholerin Zeugen, die Hinweise zu ihrer Identität geben können.

Fotos zu der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/195455

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell