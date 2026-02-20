PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Schockanruf - Täterin gesucht

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Schockanruf - Täterin gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck- Nach einem Schockanruf am Donnerstag, 26.06.2025, und anschließender Geldübergabe in der Sogemeierstraße bittet die Polizei um Mithilfe bei einer Öffentlichkeitsfahndung.

Gegen 21:15 Uhr erhielt eine Bielefelderin einen Anruf, bei dem der Anrufer vorgab Polizist zu sein und behauptete, dass die Enkeltochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei eine schwangere Frau getötet worden und deshalb sei eine Kaution erforderlich, um die Enkeltochter vor einer Festnahme zu bewahren.

Gegen 22:00 Uhr erschien eine Frau, um das Bargeld abzuholen. Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsansätze sucht die Polizei jetzt mit dem Lichtbild der Geldabholerin Zeugen, die Hinweise zu ihrer Identität geben können.

Fotos zu der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/195455

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 14:47

    POL-BI: Vespa gestohlen und wiedererkannt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - Zwischen Sonntag, 15.02.2026, 16:00 Uhr, und Montag, 16.02.2016, 08:00 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter einen Roller an der Graf-Bernadotte-Straße, den sein Besitzer später im Straßenverkehr wiedererkannte. Der Bielefelder hatte die Vespa an einer Garage in der Nähe der Straße Am Dreierfeld abgestellt und bemerkte am Montagmorgen, dass er nicht mehr dort stand. ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:35

    POL-BI: Bremsassistent greift ein: Fahrgast verletzt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Gadderbaum - Eine Bielefelderin verletzte sich am Mittwoch, 18.02.2026, schwer, als der Bus, in dem sie saß, abrupt abbremste. Der Busfahrer befuhr gegen 09:00 Uhr den Haller Weg in Fahrtrichtung Artur-Ladebeck-Straße, als ihm ein Fahrradfahrer entgegenkam. Der Busfahrer schätzte den seitlichen Abstand als groß genug ein. Auch der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort. Kurz bevor sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren