Polizei Bielefeld

POL-BI: Vespa gestohlen und wiedererkannt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Zwischen Sonntag, 15.02.2026, 16:00 Uhr, und Montag, 16.02.2016, 08:00 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter einen Roller an der Graf-Bernadotte-Straße, den sein Besitzer später im Straßenverkehr wiedererkannte.

Der Bielefelder hatte die Vespa an einer Garage in der Nähe der Straße Am Dreierfeld abgestellt und bemerkte am Montagmorgen, dass er nicht mehr dort stand.

Am Folgetag, 17.02.2.2026, sah er den Roller auf der Friedrich-Hagemann-Straße, als ein Jugendlicher damit in Richtung Oldentrup fuhr. Ein Kennzeichen war nicht angebracht, jedoch erkannte er die Vespa anhand einer Beschädigung an der Front wieder. Ein Jugendlicher fuhr damit in Richtung Oldentrup.

Er war 13 oder 14 Jahre alt und trug eine schwarze Mütze. Er könnte ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Begleitet wurde er von einem weiteren Jugendlichen, der ebenfalls auf einem Roller fuhr. Er war 16 oder 17 Jahre alt, schlank und groß.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell