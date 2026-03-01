PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind am 1. März (Sonntag) in eine Firma im Betriebsweg in Gummersbach eingebrochen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Rolltor und verschafften sich so Zutritt zu einer Lagerhalle. Bevor sie Beute machen konnten, löste gegen 1:45 Uhr die Alarmanlage aus und die Tatverdächtigen flüchteten.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
