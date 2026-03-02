Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 10-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Gummersbach (ots)

Am Sonntagmittag (1. März, 12:25 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der Berghausener Straße / Am Schmittenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 75-jährigen Autofahrer und einem 10-jährigen Radfahrer. Der 10-jährige Gummersbacher fuhr auf der abschüssigen Straße "Am Schmittenberg" in Richtung Berghausener Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Auto des 75-Jährigen aus Gummersbach, der auf der Berghausener Straße in Richtung "Alte Landstraße" unterwegs war. Der 10-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

