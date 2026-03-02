Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus
Wipperfürth (ots)
Im Dreiner Weg sind Einbrecher am Sonntag (1. März) in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Um 20 Uhr verdrehte eine männliche Person die Überwachungskamera am Haus. Dann verschafften Sie sich über eine Balkontür Zugang zum Haus. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Unbekannte trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine Jeans, ein weißes T-Shirt und schwarze Turnschuhe. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
