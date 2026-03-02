POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Wipperfürth (ots) - Am Abend des 27. Februar (Freitag) kam es auf der Sauerlandstraße in Wipperfürth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-Jähriger aus Kierspe leicht verletzt wurde. Der 29-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Sauerlandstraße aus Richtung Ohl in Fahrtrichtung Rönsahl unterwegs. Gegen 19 Uhr kam es dann zur Kollision mit dem Nissan eines 22-Jährigen aus Halver, der von einer ...

mehr