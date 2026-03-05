Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Marktplatz in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am Abend des 04.03.2025 gegen 18:30 kam es auf dem Marktplatz in Neubrandenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug ein 19-jähriger Ukrainer einer derzeit noch unbekannt gebliebenen männlichen Person zunächst von hinten mit einer Flasche auf den Kopf. Dabei ging diese Flasche zu Bruch. In der Folge ergriff der Ukrainer zunächst die Flucht. Der unbekannte Geschädigte und eine mittlerweile als 19-jähriger Afghane identifizierte Person sollen die Verfolgung des Ukrainers aufgenommen haben. Nach kurzer Verfolgung holten diese ihn ein und brachten ihn zu Boden. Anschließend schlugen und traten sie auf den Ukrainer ein. Die Schläge und Tritte konnten erst durch einen Sicherheitsmitarbeiter des Marktplatzcenters unterbunden werden. Der Ukrainer wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt und konnte nach kurzer medizinischer Behandlung aus den Maßnahmen entlassen werden. Die beiden anderen männlichen Personen sind flüchtig. Daher ist das Verletzungsbild des Unbekannten gegenwärtig unklar. Die weiterführenden Ermittlungen hinsichtlich der wechselseitigen Körperverletzungen hat die die Kriminalpolizei Neubrandenburg übernommen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

