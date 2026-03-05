PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Marktplatz in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am Abend des 04.03.2025 gegen 18:30 kam es auf dem Marktplatz in 
Neubrandenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei
Personen. 
Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug ein 19-jähriger Ukrainer 
einer derzeit noch unbekannt gebliebenen männlichen Person zunächst 
von hinten mit einer Flasche auf den Kopf. Dabei ging diese Flasche 
zu Bruch. In der Folge ergriff der Ukrainer zunächst die Flucht. 
Der unbekannte Geschädigte und eine mittlerweile als 19-jähriger 
Afghane identifizierte Person sollen die Verfolgung des Ukrainers 
aufgenommen haben.
Nach kurzer Verfolgung holten diese ihn ein und brachten ihn zu 
Boden. Anschließend schlugen und traten sie auf den Ukrainer ein. Die
Schläge und Tritte konnten erst durch einen Sicherheitsmitarbeiter 
des Marktplatzcenters unterbunden werden.
Der Ukrainer wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt und 
konnte nach kurzer medizinischer Behandlung aus den Maßnahmen 
entlassen werden. Die beiden anderen männlichen Personen sind 
flüchtig. Daher ist das Verletzungsbild des Unbekannten gegenwärtig 
unklar.
Die weiterführenden Ermittlungen hinsichtlich der wechselseitigen 
Körperverletzungen hat die die Kriminalpolizei Neubrandenburg 
übernommen.


Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

