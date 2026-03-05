PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrer kommt auf der B109 von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Greifswald (ots)

Gestern Mittag, am 4. März 2026, gegen 13 Uhr, kam ein 86-jähriger Deutscher mit seinem PKW auf der B109 bei Hanshagen in Fahrtrichtung Anklam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, einen Skoda, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben an einer Baumreihe zum Stehen. Der 86-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die jedoch direkt vor Ort behandelt werden konnten.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.

Für die Unfallaufnahme der Polizei und die Bergungsarbeiten war die B109 bei Hanshagen für mehr als eine Stunde halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

