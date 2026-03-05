Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Autofahrer kommt auf der B109 von der Fahrbahn ab und überschlägt sich
Greifswald (ots)
Gestern Mittag, am 4. März 2026, gegen 13 Uhr, kam ein 86-jähriger Deutscher mit seinem PKW auf der B109 bei Hanshagen in Fahrtrichtung Anklam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, einen Skoda, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben an einer Baumreihe zum Stehen. Der 86-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die jedoch direkt vor Ort behandelt werden konnten.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.
Für die Unfallaufnahme der Polizei und die Bergungsarbeiten war die B109 bei Hanshagen für mehr als eine Stunde halbseitig gesperrt.
