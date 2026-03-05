Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchtet

Dettmannsdorf (ots)

Am Mittwoch, dem 4. März 2026, kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus in Dettmannsdorf. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich ein derzeit unbekannter Tatverdächtiger gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Als der 57-jährige deutsche Bewohner nach Hause zurückkehrte, bemerkte er den mutmaßlichen Täter in dem Wohnhaus und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige nach bisherigen Erkenntnissen durch ein Fenster. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Stehlschaden ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kamen auch Fährtenhunde zum Einsatz. Zudem wurde der Kriminaldauerdienst am Tatort eingesetzt, um mögliche Spuren zu suchen und zu sichern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

Präventionshinweise der Polizei:

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, aufmerksam zu sein und auf ungewöhnliche Beobachtungen in der Nachbarschaft zu achten. Sollten fremde oder verdächtige Personen auf Grundstücken oder in Wohngebieten auffallen, empfiehlt es sich, diese Beobachtungen ernst zu nehmen. Zudem sollten Haus- und Wohnungstüren sowie Fenster auch bei kurzer Abwesenheit stets geschlossen und möglichst gesichert werden. Im Zweifel gilt: Informieren Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell