FW-HH: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rangierlok und Bus in Wilhelmsburg - Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst

Wilhelmsburg, Nippoldstraße, 16.01.2026, 16:37 Uhr, Technische Hilfeleistung im Bahnverkehr mit Großeinsatz Rettungsdienst

Am heutigen Nachmittag kam es am Bahnübergang Nippoldstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Rangierlok und einem Linienbus. Die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg alarmierte umgehend zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften eine komplexe Einsatzstelle: Eine Person war im Bus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt, mehrere Personen befanden sich verletzt auf der Straße. Insgesamt waren zehn Personen betroffen, darunter eine Person, die tödlich verletzt wurde, sowie zwei Schwer- und sechs Leichtverletzte. Die technische Rettung des Busfahrers gestaltete sich kompliziert und wurde unter Hochdruck durchgeführt. Die Verletzten wurden nach Sichtung und medizinischer Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Betreuung der unverletzten und leicht verletzten Personen wurde ein Bus des HVV bereitgestellt, in dem sie durch Notfallseelsorge und Kriseninterventionsteam betreut wurden.

Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen-, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes etwa drei Stunden im Einsatz für Hamburg.

