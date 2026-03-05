Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Straftaten nach Hinweis auf mögliche Trunkenheitsfahrt festgestellt

Stralsund (ots)

Am Mittwoch, dem 04. März 2026, wurde der Polizei gegen 12:30 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Eine aufmerksame Hinweisgeberin rief im Polizeihauptrevier Stralsund an, und teilte den entsprechenden Verdacht mit.

Daraufhin begab sich eine Streifenwagenbesatzung in den Heinrich-Heine-Ring und konnte dort ein entsprechendes Fahrzeug feststellen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde der Fahrzeugführer überprüft. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 41-jährigen deutschen Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann möglicherweise auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Weiterhin stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sei. Darüber hinaus ergab die Überprüfung des Fahrzeugs, dass für dieses offensichtlich kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Hinweisgeberin für ihr umsichtiges und couragiertes Handeln. Der Fall zeigt, wie wichtig Hinweise aus der Bevölkerung sein können. Die Polizei appelliert daher, bei dem Verdacht von Straftaten oder gefährlichen Situationen im Straßenverkehr umgehend die Polizei zu informieren.

