Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Psychisch auffälliger Mann skandiert verfassungsfeindliche Parolen in der Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots)

Am 5. März 2026, gegen 16:45 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Mann in der Greifswalder Innenstadt verfassungsfeindliche Parolen skandieren soll. Zeugen informierten die Polizei, die den Mann aufgrund der präzisen Beschreibung kurze Zeit später in der Langen Straße antreffen konnte.

Während der polizeilichen Maßnahme stellte sich heraus, dass gegen den 64-jährigen Deutschen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Tettnang (Baden-Württemberg) vorliegt. Er war zur Festnahme ausgeschrieben, da er im Zusammenhang mit Körperverletzungsdelikten gesucht wurde.

Der Mann aus Vorpommern wurde noch vor Ort von den eingesetzten Polizeibeamten aus Greifswald festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole gegen den 64-jährigen Beschuldigten.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

