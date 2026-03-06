PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Psychisch auffälliger Mann skandiert verfassungsfeindliche Parolen in der Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots)

Am 5. März 2026, gegen 16:45 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Mann in der Greifswalder Innenstadt verfassungsfeindliche Parolen skandieren soll. Zeugen informierten die Polizei, die den Mann aufgrund der präzisen Beschreibung kurze Zeit später in der Langen Straße antreffen konnte.

Während der polizeilichen Maßnahme stellte sich heraus, dass gegen den 64-jährigen Deutschen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Tettnang (Baden-Württemberg) vorliegt. Er war zur Festnahme ausgeschrieben, da er im Zusammenhang mit Körperverletzungsdelikten gesucht wurde.

Der Mann aus Vorpommern wurde noch vor Ort von den eingesetzten Polizeibeamten aus Greifswald festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole gegen den 64-jährigen Beschuldigten.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

