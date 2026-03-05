Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vorfahrt missachtet

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr in der Schloßhaustraße. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem VW T-Roc von der Klinik kommend in Richtung Schloßhaustraße. An der Einmündung fuhr er in die Schloßhaustraße ein. Von rechts kam eine 67-Jährige. Die fuhr in der Schloßhaustraße in Richtung Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Einmündung zusammen. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

