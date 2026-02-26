Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einladung zur Pressekonferenz - Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für den Rhein-Kreis Neuss

Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich, Jüchen, Neuss, Rommerskirchen, Meerbusch (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss lädt interessierte Medienvertreter/innen zur Vorstellung des Lagebildes Kriminalität 2025 für den Rhein-Kreis Neuss ein.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag, 02. März 2026, um 14:00 Uhr, empfangen Landrätin Katharina Reinhold als Leiterin der Kreispolizeibehörde und Kriminaldirektor Christian Kampa (Leiter der Direktion Kriminalität) Journalistinnen und Journalisten in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, Jülicher Landstraße 178.

Medienvertreter/innen, die teilnehmen möchten, bitten wir um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-14000 oder per Mail an pressestelle.neuss@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell