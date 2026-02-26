PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einladung zur Pressekonferenz - Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für den Rhein-Kreis Neuss

Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich, Jüchen, Neuss, Rommerskirchen, Meerbusch (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss lädt interessierte Medienvertreter/innen zur Vorstellung des Lagebildes Kriminalität 2025 für den Rhein-Kreis Neuss ein.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag, 02. März 2026, um 14:00 Uhr, empfangen Landrätin Katharina Reinhold als Leiterin der Kreispolizeibehörde und Kriminaldirektor Christian Kampa (Leiter der Direktion Kriminalität) Journalistinnen und Journalisten in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, Jülicher Landstraße 178.

Medienvertreter/innen, die teilnehmen möchten, bitten wir um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-14000 oder per Mail an pressestelle.neuss@polizei.nrw.de.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 14:35

    POL-NE: Trickdiebe erbeuten Geldbörse - Tatverdächtige werden von Zeugen verfolgt

    Dormagen (ots) - Eine 52 Jahre alte Frau aus Dormagen ist am Dienstag (24.02.), gegen 14:15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße "Unter den Hecken" das Opfer von Trickdieben geworden. Zeugen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes konnten zwei flüchtige Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ereignete sich ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:12

    POL-NE: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Senioren

    Kaarst, Neuss (ots) - Nach dem Anruf eines falschen Bankmitarbeiters hat ein 78 Jahre alter Mann aus Kaarst seine Bankkarten an einen Fremden ausgehändigt. Im Anschluss stellte der Senior fest, dass zwei unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto erfolgten. Der Kaarster hatte den Anruf des falschen Bankmitarbeiters am Freitag (20.02.), gegen 13:00 Uhr, erhalten. Der Mann am anderen Ende der Leitung hatte behauptet, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren