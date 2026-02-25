Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe erbeuten Geldbörse - Tatverdächtige werden von Zeugen verfolgt

Dormagen (ots)

Eine 52 Jahre alte Frau aus Dormagen ist am Dienstag (24.02.), gegen 14:15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße "Unter den Hecken" das Opfer von Trickdieben geworden. Zeugen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes konnten zwei flüchtige Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ereignete sich die Tat wie folgt: Die Dormagenerin hatte bei der Sparkasse Geld abgehoben und war dabei von einem 36 Jahre alten Mann beobachtet worden. Wenig später wurde die 52-Jährige zur Ablenkung von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und nach dem Weg gefragt.

Währenddessen entwendete der 36-Jährige die Geldbörse der Dormagenerin. Das Portemonnaie hatte sich in einem Rucksack befunden, der auf dem Beifahrersitz des unversperrten Autos lag. Ein 18 Jahre alter Mann soll als Aufpasser zeitgleich in einem nahe gelegenen Durchgang zur Sparkasse Schmiere gestanden haben. Nach der Tat ergriff das Trio zu Fuß die Flucht in Richtung Kölner Straße.

Die beiden 18 und 36 Jahre alte Männer konnten auf der Castellstraße von Polizeibeamten angetroffen werden. Sie waren von Zeugen, einem Ehepaar aus Dormagen im Alter von 33 und 34 Jahren sowie Mitarbeitern des Ordnungsamtes gestellt worden. Zuvor hatten die Tatverdächtigen in einem Drogeriemarkt die erbeutete Geldbörse weggeworfen.

Der 36-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit ist der Polizei bereits wegen anderer Straftaten bekannt. Da der Mann einen festen Wohnsitz in Köln hat, wurde er nach der Feststellung seiner Personalien wieder entlassen. Der 18-Jährige aus Rumänien, der angibt, nur zu Besuch bei Verwandten in Deutschland zu sein, musste nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung eine Sicherheitsleistung erbringen, bevor er die Wache wieder verlassen konnte.

Die an der Tat beteiligte Frau konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Sie soll etwa 25 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß, schlank und dunkelhaarig sein. Bekleidet war die Flüchtige mit einem beigen Mantel.

Glück für die bestohlene Dormagenerin. Sie hat ihre Geldbörse und deren Inhalt vollständig zurückerhalten.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

