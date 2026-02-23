PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Dieb wird bereits mit Haftbefehl gesucht

Neuss (ots)

Einen 38 Jahre alten Mann aus Mönchengladbach haben Polizeibeamte am Samstag (21.02.), gegen 20:10 Uhr, nach Hinweisen von Zeugen am Roisdorfer Weg angetroffen und vorübergehend zu einer Polizeiwache gebracht.

Dem Mann wird vorgeworfen, auf einer nahegelegenen Baustelle ein Kabel durchtrennt zu haben, um das wertvolle Kupfer zu stehlen. Den versuchten Diebstahl räumte der Mönchengladbacher auch umgehend ein. Das abgeschnittene Kabel hatte er auf der Baustelle zurückgelassen.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab außerdem, dass er von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf aufgrund eines vorangegangenen Diebstahls mit Haftbefehl gesucht wird. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe konnte der 38-Jährige die Wache wieder verlassen und muss sich nun in einem neuen Verfahren verantworten.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 22 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

