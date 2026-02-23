Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es insgesamt zu 25 Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen im Kreisgebiet gekommen.

In Grevenbroich schlugen mutmaßliche Einbrecher achtmal zu und in Neuss siebenmal. In Meerbusch verzeichnet die Polizei vier Taten, in Kaarst sowie Korschenbroich jeweils drei. Einbrecher nutzen gezielt den Schutz der frühen Dunkelheit, um in Häuser und Wohnungen einzudringen.

So auch am Freitag (20.02.), gegen 20:20 Uhr, an der Meerhofstraße in Meerbusch. Dort versuchte ein unbekannter Tatverdächtige durch das Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte. Der mutmaßliche Einbrecher sei männlich, habe eine schlanke Statur und trug eine Mütze sowie einen Schal. Er habe eine dunkle Jacke, Handschuhe sowie eine helle Hose und Sneaker getragen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen zu allen Einbrüchen sowie Einbruchsversuchen übernommen.

Wer verdächtige Beobachtungen macht, soll sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de in Verbindung setzen.

Außerdem können Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen bereits im Vorfeld verhindern, dass es zu einem Einbruch kommt. Einbrecher agieren häufig unter Zeitdruck und mit einfachen Werkzeugen, wenn der Einstieg noch sofort gelingt, lassen sie meist von ihrem Vorhaben ab. Deswegen können Sicherungen an besonders beliebten Angriffspunkten - etwa Fenstern oder Terrassentüren - helfen. Welche Möglichkeiten es hierzu gibt, dazu beraten Experten der Polizei bei kostenfreien Vor-Ort-Terminen, die unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell