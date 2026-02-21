Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Meerbusch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße in Meerbusch wurde am Samstag (21.2.), gegen 11:15 Uhr, ein 20 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten den Mann aus Meerbusch zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 20-Jährige die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf befahren. Etwa in Höhe Der "Arche Noah" kollidierte das Motorrad mit einem Renault Kangoo einer 45- jährigen Frau aus Viersen, die von dort aus in den fließenden Verkehr einfuhr.

Der Motorradfahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Die Aufnahme des Unfalls wurde unter Hinzuziehung eines spezialisierten Verkehrsunfallaufnahme - Teams durchgeführt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Düsseldorfer Straße komplett gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell