Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert eine schwerverletzte Person

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (19.02.), gegen 18:50 Uhr, kam es auf der Karl-Oberbach-Straße an der Abzweigung "Im Bend" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen bog eine 69-Jährige mit ihrem Ford Fiesta von einem Parkplatz an der Straße "Im Bend" nach links auf die Karl-Oberbach Straße ab. Beim Abbiegevorgang stieß sie mit einer 58-jährigen Grevenbroicherin zusammen, die die Karl-Oberbach-Straße fußläufig querte.

Die Fußgängerin erlitt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Örtlichkeit gesperrt.

Die Aufnahme des Unfalls erfolgte unter Hinzuziehung eines Zentralen Verkehrsunfallaufnahme-Teams (ZVU).

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat Grevenbroich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell