PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert eine schwerverletzte Person

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (19.02.), gegen 18:50 Uhr, kam es auf der Karl-Oberbach-Straße an der Abzweigung "Im Bend" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen bog eine 69-Jährige mit ihrem Ford Fiesta von einem Parkplatz an der Straße "Im Bend" nach links auf die Karl-Oberbach Straße ab. Beim Abbiegevorgang stieß sie mit einer 58-jährigen Grevenbroicherin zusammen, die die Karl-Oberbach-Straße fußläufig querte.

Die Fußgängerin erlitt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Örtlichkeit gesperrt.

Die Aufnahme des Unfalls erfolgte unter Hinzuziehung eines Zentralen Verkehrsunfallaufnahme-Teams (ZVU).

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat Grevenbroich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:01

    POL-NE: Trickbetrüger erbeuten Schmuck

    Grevenbroich (ots) - Eine 83 Jahre alte Frau aus Grevenbroich ist am Mittwoch (17.02.), gegen 17:00 Uhr, das Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Seniorin übergab an ihrer Wohnanschrift an der Dr.-Hans-Wattler-Straße in Gustorf Schmuck an einen Unbekannten. Die Frau hatte etwa eine halbe Stunde zuvor einen Anruf erhalten. Der Mann am anderen Ende der Leitung teilte ihr mit, dass eine Diebesbande unterwegs sei und sie ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:23

    POL-NE: Pkw überschlägt sich - Fahrzeuginsassen flüchtig

    Neuss (ots) - Am Donnerstag (19.02.), gegen 1:25 Uhr, bemerkte ein Zeuge, dass sich ein dunkles, beschädigtes Fahrzeug im Grünstreifen der Energiestraße befand. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Pkw, welcher mutmaßlich mit drei Personen besetzt war, die Energiestraße in Richtung Rommerskirchen. Im Kreisverkehr verlor der unbekannte Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw, kam von der Fahrbahn ab und überschlug ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:56

    POL-NE: Zeugensuche nach Kollision im Kreuzungsbereich

    Neuss (ots) - Am Mittwoch (18.02.), gegen 05:15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Neusser die Stresemannallee in Fahrtrichtung Düsseldorf. An der Kreuzung Willy-Brandt-Ring / Stresemannallee beabsichtigt er links auf den Willy-Brandt-Ring abzubiegen. Ein 60-jähriger Langenfelder befuhr zeitgleich die Stresemannallee in Fahrtrichtung Neuss. Im Kreuzungsbereich kommt es zu einem Zusammenstoß. Ob der Neusser oder der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren