POL-NE: Zeugensuche nach Kollision im Kreuzungsbereich

Neuss (ots)

Am Mittwoch (18.02.), gegen 05:15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Neusser die Stresemannallee in Fahrtrichtung Düsseldorf. An der Kreuzung Willy-Brandt-Ring / Stresemannallee beabsichtigt er links auf den Willy-Brandt-Ring abzubiegen. Ein 60-jähriger Langenfelder befuhr zeitgleich die Stresemannallee in Fahrtrichtung Neuss. Im Kreuzungsbereich kommt es zu einem Zusammenstoß. Ob der Neusser oder der Langenfelder die Kreuzung bei rotzeigender Ampel befuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 48-jährige Beifahrer des Neussers wurde bei der Kollision leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

