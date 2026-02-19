PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Containerbrand

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 19. Februar, haben im Dormagener Stadtteil Horrem zwei Müllcontainer gebrannt. Am Kastanienweg standen kurz vor zwei Uhr ein Müllcontainer sowie eine angrenzende Hecke in Flammen. Die Feuerwehr konnte löschen, es entstand lediglich ein Sachschaden. Wenig später wurde die Polizei erneut zu einem Feuer in Horrem allarmiert. Auf bislang unerklärte Weise war ein Abfallbehälter am Fichtenweg, unweit des ersten Brandortes, in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr ebenfalls vollständig gelöscht, der Container wurde zerstört, an einem weiteren entstand Sachschaden. Außerdem wurde eine Mauer beschädigt.

In beiden Fällen verlief die Fahndung durch die Polizei negativ. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 11 dauern an, zum jetzigen Zeitpunkt kann aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe und der allgemeinen Tatumstände eine mutwillige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die weiterführende Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

