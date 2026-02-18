PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lkw unter Vorhalt einer Schusswaffe geraubt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Jülich/Meerbusch (ots)

Aufgrund lokaler Bezüge teilen wir die Presseveröffentlichung der Polizei Düren:

Am Dienstag (17.02.2026) kam es kurz vor Mitternacht zu einem schweren Raub am Lahnweg. Mehrere bislang unbekannte Täter hatten es offenbar gezielt auf Buntmetall abgesehen und entwendeten einen entsprechend beladenen Sattelauflieger.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 46-jähriger Mann aus Polen gegen 23:50 Uhr mit seinem Lkw am Lahnweg auf, als er von mehreren dunkel gekleideten und maskierten Personen überrascht wurde. Einer der Täter bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchteten die Täter mit dem mit Buntmetall beladenen Sattelauflieger vom Tatort.

Der Geschädigte lief daraufhin zu einem nahegelegenen Wohnhaus, von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der entwendete Lkw im Bereich Krefeld aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf nahmen die dort eingesetzten Beamten zwei Tatverdächtige - einen 32-Jährigen und einen 29-Jährigen - in Meerbusch vorläufig fest.

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Tatbeteiligten und den Hintergründen der Tat dauern an.

Bei der vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen wurde dieser durch die Schussabgabe einer polizeilichen Einsatzkraft sowie durch einen Diensthund der Polizei verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Polizei Duisburg bezüglich der Schussabgabe unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 13:06

    POL-NE: Nächtlicher Einbruch in Gaststätte

    Neuss (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach einer bislang unbekannten männlichen Person, die in der Nacht zu Dienstag, 17. Februar, in eine Gaststätte an der Hammer Landstraße im Neusser Hafen eingebrochen sein soll. Der Verdächtige verschaffte sich vermutlich gegen 4:30 Uhr auf bislang unbekannte Art Zugang zu dem Betrieb. Dort entwendete er Bargeld - dazu brach er unter anderem die Geldfächer mehrerer ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:02

    POL-NE: Fahrzeugführer entzieht sich Polizeikontrolle

    Grevenbroich (ots) - Am Montag (16.02.), gegen 22:45 Uhr, beabsichtigten eingesetzte Beamte ein Fahrzeug zu kontrollieren, welches eine rotzeigende Ampel an der Straße "Zur Wassermühle" in Fahrtrichtung Neuenhaus passierte und links in die Energiestraße abbog. Die eingesetzten Beamten gaben Anhaltezeichen. Der Fahrzeugführer stoppte den Pkw, beschleunigte jedoch, als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten und ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:46

    POL-NE: Zeugen beobachten Autoknacker

    Kaarst (ots) - Aufmerksame Zeugen haben in der Nacht zu Dienstag, 17. Februar, der Polizei bei der Ergreifung eines mutmaßlichen Autoaufbrechers geholfen. Der einschlägig polizeibekannte Mann im Alter von 27 Jahren hatte sich zwischen 1 und 2 Uhr im Bereich der Rose-Ausländer-Straße, Lessingstraße und Maximilian-Kolbe-Straße an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht und diese geöffnet. Beute machte er jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren