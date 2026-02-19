PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw überschlägt sich - Fahrzeuginsassen flüchtig

Neuss (ots)

Am Donnerstag (19.02.), gegen 1:25 Uhr, bemerkte ein Zeuge, dass sich ein dunkles, beschädigtes Fahrzeug im Grünstreifen der Energiestraße befand. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Pkw, welcher mutmaßlich mit drei Personen besetzt war, die Energiestraße in Richtung Rommerskirchen. Im Kreisverkehr verlor der unbekannte Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Airbags wurden ebenfalls ausgelöst und ein Verkehrszeichen sowie ein Zaun wurden beschädigt. Laut Zeugenangaben flüchteten drei unbekannte männliche Personen in Richtung Blesdücker Weg. Aufgrund der schwere des Unfalls können Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Die ersten Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung einer Drohne der Feuerwehr nach möglichen verletzten Fahrzeuginsassen verlief negativ. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen sowie die Fahrzeuginsassen. Diese werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

