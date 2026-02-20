PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Am Samstag (07.02.), gegen 12:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Oststraße/Witzfeldstraße in Meerbusch zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Ein 87-jähriger Meerbuscher befuhr mit seinem Pkw die Witzfeldstraße in Richtung Oststraße. Nach ersten Erkenntnissen trat nach der Kurve eine 78-jährige Meerbuscherin auf die Straße, wobei es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin kam. Die Dame wurde dabei leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen um den Unfallhergang zweifelsfrei rekonstruieren zu können.

Diese werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

