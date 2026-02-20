Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrerin stürzt zu Boden

Dormagen (ots)

Eine 59-jährige Dormagenerin befuhr am Samstag (14.02.), gegen 15:25 Uhr, mit ihrem Pedelec den Radweg der Walhovener Straße in Fahrtrichtung Rheinfeld.

Sie beabsichtigte die Memeler Straße zu kreuzen, als ein unbekannter Pkw rechts in die Memeler Straße abbog. Die Dormagenerin versuchte dem Fahrzeug auszuweichen und stürzte dabei zu Boden. Die unbekannte Person im dunklen Pkw setze die Fahrt fort.

Die Dame wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie die Person, welche den Pkw gefahren hat.

Diese werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell